Sexueller Missbrauch : Papst akzeptiert in Pädophilie-Affäre Rücktritt von Kardinal Barbarin

Vatikanstadt Papst Franziskus hat das Rücktrittsangebot des französischen Kardinals Philippe Barbarin angenommen. Dies teilte der Vatikan am Freitag mit.

Nachdem Barbarin Ende Januar in zweiter Instanz freigesprochen worden war, sah er nach eigener Aussage dennoch für sich keine Perspektive mehr an der Spitze des Erzbistums. Noch am Tag der Urteilsverkündigung sagte er, er wolle sein Schicksal in die Hand des Papstes legen. Das Erzbistum Lyon hatte Barbarin seit 2002 geleitet.