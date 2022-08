Die russische Armee hat ihre Stellungen unweit der Stadt Slowjansk verstärkt und ukrainische Soldaten stehen in Stellung: Igor Ryazantsev vom Regiment Dnipro-1 hält während einer Phase relativer Ruhe in der Nähe von Slowjansk in der Region Donezk in der Ostukraine Wache vor seinem Zelt. Die Mitglieder der Einheit glauben, dass ein russischer Vormarsch mit dem Ziel der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt bevorstehen könnte.