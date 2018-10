Ostsee: Schaden auf Fähre aus Kiel - 335 Menschen an Bord

Feuer auf Fähre aus Kiel mit rund 300 Menschen an Bord

Unglück in der Ostsee

Vilnius/Kiel In der Ostsee ist es offenbar zu einem Maschinenschaden auf einer Fähre aus Kiel gekommen. An Bord sind rund 300 Menschen. Ersten Berichten zufolge gibt es keine Verletzten.

Auf dem Weg von Kiel nach Klaipeda in Litauen hat eine Ostsee-Fähre mit 294 Passagieren an Bord einen Maschinenschaden erlitten. Die Lage sei unter Kontrolle und niemand sei verletzt worden, teilte die dänische Reederei DFDS am Dienstag mit. Ob die "Regina Seaways" die Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen könne oder abgeschleppt werden müsse, sei ebenso unklar wie das genaue Ausmaß des Schadens.