Ostsee: Rauch auf Fähre aus Kiel mit rund 300 Passagieren an Bord

Vilnius/Kiel In der Ostsee ist es offenbar zu einem Maschinenschaden mit Rauchentwicklung auf einer Fähre aus Kiel gekommen. An Bord sind rund 300 Passagiere. Ersten Berichten zufolge gibt es keine Verletzten.

Auf einer Ostsee-Fähre mit mehr als 330 Menschen an Bord ist während ihrer Fahrt zwischen Kiel und dem litauischen Hafen Klaipeda ein Feuer ausgebrochen. Der vor der russischen Exklave Kaliningrad ausgebrochene Brand auf der dänischen Fähre "Regina" sei bereits gelöscht, teilte das litauische Verteidigungsministerium in Vilnius mit. Alle Menschen an Bord seien wohlauf und in Sicherheit, sagte ein Vertreter der litauischen Marine.

Nach Angaben der litauischen Regierung waren 294 Passagiere und 42 Besatzungsmitglieder an Bord. "Alle sind gesund und in Sicherheit, sie sind alle an Bord", zitierte die Nachrichtenagentur BNS den Kommandanten des Seenotrettungszentrums der litauischen Marine, Eugenijus Valikovas. An Bord gebe es "keine Panik, keine Verletzten". Der Einsatz an der Fähre lief demnach noch. Die dänische Betreibergesellschaft DFDS bestätigte, dass alle Passagiere und Besatzungsmitglieder in Sicherheit und unverletzt seien.