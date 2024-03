„Natürlich etwas peinlich“ 720 statt 80 bestellt – wie ein Laden in Schottland mit zu vielen Schokoeiern umgeht

Dass die Geschichte so enden würde, hat er nicht erwartet. Ein Ladenbesitzer in Schottland wollte zu Ostern nach eigenen Angaben 80 Schokoladeneier bestellen - und bekam am Ende 720. „Meine erste Reaktion war: „Oh, der Lieferant hat Mist gebaut““, erzählt Dan ap Dafydd. Er habe sich schon gefreut, dass er die zusätzlichen Eier umsonst behalten könne, weil die Orkney Inseln so abgelegen sind, dass sich das Abholen kaum lohnt.