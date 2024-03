Höchstes Fest der Christenheit Die skurrilsten Osterbräuche weltweit

In Finnland erinnert an Ostern vieles an Halloween. Zwischen Karfreitag und Ostersonntag regieren die Hexen im nordischen Staat. Vielerorts finden Umzüge mit bunt kostümierten Frauen statt. Am Sonntag schlägt die Stunde der finnischen Kinder. Am Ostermorgen dürfen sie mit allem, womit sich Krach machen lässt, durch die Straßen ziehen. Damit soll der lange und kalte Winter vertrieben werden