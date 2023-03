Gesammelt Osterbräuche aus aller Welt

Kein Hase, dafür aber ein Küken versteckt in Schweden die Eier. Auch ihre Wohnungen schmücken die Schweden traditionell in der Farbe des Osterkükens – mit gelben Federbüschen und Birkenzweigen. Bevor die von den Eltern mit Süßigkeiten gefüllten Pappeier am Ostersonntagabend im Garten gesucht werden, ziehen die schwedischen Kinder schon am Gründonnerstag durch die Nachbarschaft. Mit Kopftuch, langem Rock und Besenstiel als Osterweiber "Påskkärring" verkleidet, klopfen sie an den Türen und bitten um Süßes.