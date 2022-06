Schüsse in Osloer Nachtclub : Zwei Tote und 21 Verletzte - Polizei ermittelt wegen Terrorverdacht

Schüsse in Osloer Nachtclub

Polizisten bewachen den Tatort vor einem Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Foto: dpa/Javad M. Parsa

Update Oslo Kurz vor der Pride Parade in Oslo sind durch Schüsse in einem bei Schwulen beliebten Nachtclub zwei Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen einer terroristischen Tat.

Nach den Schüssen in Oslo mit zwei Toten und mindestens 21 Verletzten ermitteln die norwegischen Behörden wegen einer terroristischen Tat. „Die Polizei behandelt den Fall als Terrorakt“, teilten die Behörden am Samstag mit. Ein Tatverdächtiger war festgenommen worden, nachdem gegen 01.00 Uhr nachts an drei Orten Schüsse gefallen waren, unter anderem vor einer Schwulen-Bar.