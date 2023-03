Überraschung beim „Roll Out“ Oscar-Verleihung erstmals seit Jahrzehnten ohne roten Teppich

Auch US-Komiker Jimmy Kimmel, der die 95. Academy Awards in diesem Jahr moderieren wird, war zur Stelle. Mit einem bissigen Kommentar über den beigen Farbton spielte er auf den Ohrfeigen-Eklat bei der letzten Trophäengala an. Die Leute fragen sich, ob es in diesem Jahr wieder Ärger und Gewalttätigkeiten geben wird, sagte Kimmel, der bereits zum dritten Mal durch die Preisverleihungszeremonie führt. Er hoffe, dies sei nicht der Fall. „Die Entscheidung für die Champagner-Farbe statt eines roten Teppichs zeigt doch, wie zuversichtlich wir sind, dass kein Blut vergossen wird“, frotzelte Kimmel.