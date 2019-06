Tragödie in Oregon : US-Bürger soll zwei deutsche Urlauber mit Auto getötet haben

Washougal Zwei deutsche Touristen sind beim Sonnenbaden an einer Badestelle im US-Staat Washington überfahren worden. Ein 71-Jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Er soll unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Im US-Bundesstaat Washington wird ein Mann beschuldigt, zwei deutsche Urlauber mit seinem Auto überfahren und getötet zu haben. Der 71-Jährige soll mit seinem Jeep am Strand eines Flusses entlang gefahren sein und den Mann und die Frau dabei erfasst haben, die am Wasser lagen, wie die Polizei der Stadt Washougal am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Die beiden Urlauber wurden demnach in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, wo sie starben.