Tradition in Südkorea: Orchideen könnten nach Trump und Kim benannt werden

Tradition in Südkorea

Bundeskanzlerin Angela Merkel riecht im Orchideengarten in Singapur an einer Orchidee, die nach ihr benannt wurde und den Namen „Dendrobium Angela Merkel“ trägt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Singapur Der Gipfel zwischen den USA und Nordkorea in Singapur könnte eine blumige Folge haben: Möglicherweise gibt es künftig eine Donald-Trump- und eine Kim-Jong-Un-Orchidee.

In dem südostasiatischen Stadtstaat hat es Tradition, dass Staatschefs und andere wichtige Besucher eine Orchidee mit ihrem Namen bekommen.

Die Gäste dürfen die Blumen dann auch mit nach Hause nehmen - was allerdings sowohl in Washington als auch in Pjöngjang Schwierigkeiten bereiten könnte. Die tropischen Pflanzen sind nicht winterhart.