Im Seaquarium von Miami Orca stirbt nach halbem Jahrhundert in Gefangenschaft

Lolita - auch Toki genannt - war seit dem Frühjahr 2022 nicht mehr öffentlich aufgetreten. Das 2267 Kilogramm schwere Tier lebte seit Jahren in einem 24 mal 11 Meter großen und 6 Meter tiefen Tank. Tierschützer hatten sich seit Jahren dafür eingesetzt, es zu befreien. Der relativ neue Eigentümer des Parks, The Dolphin Company, und die gemeinnützige Organisation Friends of Toki stellten im März einen Plan vor, der vorsah, Lolita in ein natürliches Meeresgehege im pazifischen Nordwesten umzusiedeln.