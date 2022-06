Vor Küste Südafrikas : Orca-Pärchen vertreibt und tötet Weiße Haie

Das Foto zeigt das Orca-Paar. In Südafrika vertreibt und tötet es Weiße Haie aus ihrem angestammten Lebensraum. Foto: dpa/Simon Elwen

Kapstadt In Südafrika vertreibt und tötet ein Orca-Pärchen Weiße Haie aus ihrem angestammten Lebensraum. Eine Studie zeigt, dass die Attacken der Orcas wohl eine Massenvertreibung der Haie ausgelöst hat.

Laut einer am Donnerstag im „African Journal of Marine Science“ veröffentlichten Studie, meiden Weiße Haie nun aus Angst das Küstengebiet um Gansbaai, das bislang als eines der legendärsten Gebiete weltweit galt, um die riesigen Raubtiere zu sichten.

Seit 2017 wurden laut der Studie acht Weiße Haie nach einem Orca-Angriff in der Region an Land gespült. Sieben von ihnen fehlte die Leber, bei einigen auch das Herz – Wunden die eindeutig von demselben Orca-Pärchen verübt wurden. Die Forscher vermuten, es habe zudem weitere Weiße Haie getötet, die nicht an Land gespült wurden. Orcas (Schwertwale) sind weltweit verbreitet und ernähren sich unter anderem von Fischen und Robben.