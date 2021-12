Opioid-Klagen in den USA : Gericht kippt Milliardenvergleich mit Pharmakonzern

New York Dem Konzern Purdue und seiner Eigentümerfamilie wird vorgeworfen, Schmerzmittel unter Verschleierung der Suchtgefahren aggressiv vermarktet und damit einen wesentlichen Grundstein für die verheerende Opioid-Verbreitung in den Vereinigten Staaten gelegt zu haben.

Ein Gericht in New York hat einen monatelang ausgehandelten Milliardenvergleich um die massenhafte Verschreibung von Schmerzmitteln vorerst gekippt. Ein Insolvenzrichter hatte dem Kompromiss zwischen dem US-Pharmakonzern Purdue und Tausenden Klägern im September zugestimmt. Dieser entlaste jedoch die Eigentümerfamilie Sackler zivilrechtlich, sagte die New Yorker Richterin Colleen McMahon am Donnerstag. Dem könne sie nicht zustimmen. Nun muss ein Berufungsgericht entscheiden.