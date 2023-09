Schwierige Identifizierung Steigt die Opferzahl beim Brand in Johannesburg noch weiter an?

Die Flammen wüteten in einem verlassenen Gebäude, das der Stadt gehörte. Es wurde von Armen und Obdachlosen bewohnt, die in dem heruntergekommenen Geschäftsviertel eine Bleibe suchten - ein verbreitetes Phänomen in Johannesburg. Teilweise lebten ganze Familien dicht gedrängt in einzelnen Zimmern, andere Menschen lebten im Parkhaus im Keller. Sicherheitstore waren verschlossen, richtige Notausgänge gab es nicht. Nach Angaben von Bürgermeister Kabelo Gwamanda lebten in dem Haus vermutlich etwa 200 Familien.