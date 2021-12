„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ : USA kündigen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in China an

USA kündigen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in China an

Nationalflaggen von den USA und China stecken an einer Fahrrad-Rikscha. Foto: dpa/Andy Wong

Washington/Peking Laut einer Regierungssprecherin soll keine offizielle Vertretung nach Peking geschickt werden. US-Sportler seien davon jedoch nicht betroffen. Die chinesische Botschaft in Washington nahm zu der Ankündigung bisher nicht Stellung.

Die USA haben einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in China angekündigt. Man werde keine diplomatische oder offizielle Vertretung nach Peking schicken, sagte Regierungssprecherin Jen Psaki am Montag. Grund seien der „anhaltende Völkermord und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Xinjiang sowie anderer Menschenrechtsverletzungen", sagte sie. US-Sportler seien nicht betroffen.