Vor den Olympischen Spielen Skepsis in Paris

Mit Innenminister Gérald Darmanin arbeitete Hidalgo auch am Sicherheitskonzept für die Olympischen Spiele. „Wir haben bisher keine gezielte Bedrohung, aber wir sind sehr vorsichtig “, sagte Darmanin. 45.000 Polizistinnen und Polizisten sollen in den kommenden Wochen in Paris im Einsatz sein, das bereits mehrmals Ziel islamistischer Anschläge war. Tausende Menschen verfolgten Anfang der Woche die Ankunft des Olympischen Feuers auf den Straßen. Die Fackel, die 60 Kilometer durch die Hauptstadt getragen wurde, brachte zum ersten Mal ein bisschen Vorfreude in die Stadt. „Die Spiele sind schon ein besonderes Ereignis“, räumt Restaurantchef Faust ein. Er hofft, dass in den nächsten Tagen noch ein bisschen Stimmung in der Stadt aufkommt und sie im Laufe der Spiele mindestens so gut wird wie bei der Fußballeuropameisterschaft 2016. „Damals herrschte auch eine schöne Energie in der Stadt.“