Olympia 2024 in Paris Islamistisch motivierter Anschlag während Olympischer Spiele vereitelt

Die französischen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben Anschlagspläne gegen Zuschauer und Sicherheitskräfte während der Olympischen Sommerspiele vereitelt. Ein 18-jähriger Tschetschene sei festgenommen worden, weil er einen islamistisch motivierten Anschlag auf das Fußballstadion Geoffroy Guichard in Saint-Etienne (Département Loire) vorbereitet habe, erklärte das Innenministerium am Freitag. Es handele sich um das „erste vereitelte Attentat gegen die Olympischen Spiele“, die am 26. Juli beginnen.