Babyfoto veröffentlicht Olivia Munn und John Mulaney haben ein Kind bekommen

Méi June Mulaney kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt, wie Munn schrieb. „Ich hatte so viele tiefe Gefühle, weil ich nicht in der Lage war, meine Tochter auszutragen.“ In der Leihmutter habe sie aber einen „wahren Engel“ gefunden. Munn, die in Filmen wie „X-Men: Apocalypse“ und „Violet“ mitgespielt hat, hatte im März öffentlich gemacht, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden war und sie sich daraufhin mehreren Operationen unterzogen hatte. Wie unter anderem der US-Sender CNN berichtet, heirateten Munn und Mulaney im vergangenen Juli.