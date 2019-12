Einsatz in Österreich : Polizei stürmt Kloster, um Flüchtling abzuschieben

Langenlois Österreichische Polizisten haben am vergangenen Wochenende ein Kloster gestürmt, um einen darin wohnenden afghanischen Flüchtling festzunehmen. Der Einsatz steht massiv in der Kritik. Auch die Ordensfrauen haben ihr Unverständnis darüber geäußert.

Der Auszubildende, dem die Franziskanerinnen seit 2017 im Klausurbereich des Klosters Unterkunft gewähren, soll bereits Montagnacht in sein Herkunftsland abgeschoben werden, wie die Wiener Presseagentur Kathpress am Montag berichtete.

Die Ordensfrauen zeigten sich empört über das Eindringen der sieben Polizisten in den Klausurbereich des Klosters; dies betrachteten sie als Tabubruch und empfindliche Störung ihres "persönlichen und religiösen Lebens". Der 22-Jährige lebt seit mehr als vier Jahren in Langenlois und besucht seit 2017 die Höhere Lehranstalt Sozialmanagement und Fachschule für Sozialberufe der Franziskanerinnen, die er im Juni 2020 abschließen wollte.

Noch am Sonntag schickten die drei Schulschwestern eine Petition an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die "mutwillige" Abschiebung noch zu stoppen. Ebenso appellieren die Ordensfrauen an ihn, die für Mittwoch geplante parlamentarische Behandlung des Themas "Asylwerber in Ausbildung oder Lehre" abzuwarten und damit den betroffenen Menschen die Beendigung ihrer Ausbildung zu ermöglichen. Auch drohe dem jungen Mann in Afghanistan Gefahr für Leib und Leben.