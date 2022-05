Ein Toter, mehrere Verletzte : Zug entgleist südlich von Wien

Rettungskräfte an der Unfallstelle eines Zugunflücks in Münchendorf (Österreich). Foto: dpa/Luka

Wien Im österreichischen Münchendorf ist am Montagabend ein Zug entgleist, zwei Waggons stürzten um. Dabei wurde ein Mensch getötet, mehrere weitere wurden verletzt. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Bei einem Zugunglück in Österreich sind ein Mensch getötet und mehrere weitere Passagiere verletzt worden. In Münchendorf südlich von Wien sei am Montagabend ein Zug entgleist, sagte ein Sprecher des Roten Kreuzes der Nachrichtenagentur AFP. Zwei Waggons seien bei dem Unglück in Niederösterreich umgestürzt.