Österreich : Verletzte bei mutmaßlichen Angriff auf Synagoge in Wien

Wien In Wien ist einem Medienbericht zufolge eine Synagoge angegriffen worden. Es soll mehere Verletzte geben, darunter ein Polizist. Ein Täter soll tot, ein anderer könnte noch auf der Flucht sein.

In Wien ist es nach Angaben der Polizei zu Schusswechseln mit mehreren Verletzten gekommen. Es sei ein Großeinsatz mit allen verfügbaren Kräften eingeleitet worden, teilte sie am Montagabend auf Twitter mit. Die „Kronen Zeitung“ berichtete zunächst, es handle sich möglicherweise um einen Angriff auf eine Synagoge in der Seitenstettengasse. Ein Attentäter habe sich wohl mit einem Sprengstoffgürtel selbst in die Luft gesprengt, weitere Täter sollen dem Blatt zufolge auf der Flucht sein. Die „Kronen Zeitung“ berichteteweiter, ein bewachender Polizist sei wohl angeschossen worden und schwebe in Lebensgefahr. Das Innenministerium sprach gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA entweder von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf. Ein Redakteur der Zeitung „Falter“ berichtete unter Berufung auf das Innenministerium von einem Toten. Eine Stellungnahme des Ministeriums lag zunächst nicht vor.