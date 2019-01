Mysteriöser Fall in Österreich: 88-Jährige offenbar entführt - Behörden veranlassen internationale Fahndung

Mysteriöser Fall in Österreich

Eisenstadt: Ein Kameramann filmt im Bereich des Schauplatzes der Entführung einer 88-Jährigen in der Esterhazy Straße. Foto: dpa/Robert Jäger

Eisenstadt In Österreich ist eine 88-Jährige Frau auf offener Straße offenbar entführt worden. Die Hintergründe des Falls sind rätselhaft. Die Behörden haben eine internationale Fahndung nach den Tätern veranlasst.

Aufgrund der seltsamen Begleitumstände des Falls, dessen Hintergründe auch am Mittwochmorgen noch im Dunkeln lagen, sah sich sogar die Regierung zu einer Stellungnahme veranlasst. „Zur Stunde ist es nicht wirklich gesichert, ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt“, sagte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Dienstagabend in der ORF-Sendung „Report“. „Im Moment ist es noch zu früh, um auf Details einzugehen.“