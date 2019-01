41.000 Menschen abgeschnitten: Lawinengefahr: Saalbach-Hinterglemm in Österreich nicht erreichbar

Salzburg Eines der größten österreichischen Skigebiete Österreichs ist von der Außenwelt abgeschnitten. Wegen Lawinengefahr wurden die Straßen nach Saalbach-Hinterglemm gesperrt. Tausende Menschen sitzen fest.

Der bei Skitouristen beliebte Urlaubsort Saalbach-Hinterglemm in Österreich ist aufgrund der großen Lawinengefahr nicht mehr erreichbar. Wie das Land Salzburg am Montagabend mitteilte, wurde die L111 ab Maishofen sicherheitshalber gesperrt. Dadurch waren am Abend allein in diesem österreichischen Bundesland elf Orte und darin mehr als 41.000 Menschen nicht erreichbar.