Vater entdeckt Leichen Mutter und zwei Mädchen in Österreich tot aufgefunden

Wien · Eine 29-Jährige und zwei Mädchen werden in Niederösterreich tot in einem Haus gefunden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, hält einen flüchtigen Täter aber für unwahrscheinlich.

15.08.2024 , 18:15 Uhr

Der Schriftzug „Polizei“ auf einem österreichischen Polizeiauto. (Symbolfoto) Foto: dpa/Matthias Röder

In einem Einfamilienhaus in Niederösterreich sind die Leichen einer Frau und von zwei Mädchen gefunden worden. Bei der 29-Jährigen seien Schussverletzungen festgestellt worden, berichtete die Polizei im Bezirk Tulln unweit der Donau nordwestlich von Wien. Eine Faustfeuerwaffe sei gefunden worden. Die Mädchen waren fünf und acht Jahre alt. Die Kinder starben durch Ersticken, wie die Obduktion ergab. Die Polizei prüfe, ob die Mutter die Kinder umgebracht und sich dann selbst getötet hat, sagte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich. Es gebe derzeit „keine konkreten Hinweise auf weitere involvierte Personen“. Der Vater der Kinder hatte die Leichen nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag entdeckt. Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222.

(albu/dpa)