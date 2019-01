Mysteriöser Fall in Österreich: Mutmaßlich entführte 88-Jährige offenbar wieder aufgetaucht

Mysteriöser Fall in Österreich

Eisenstadt: Ein Kameramann filmt im Bereich des Schauplatzes der Entführung einer 88-Jährigen in der Esterhazy Straße. Foto: dpa/Robert Jäger

Eisenstadt In Österreich soll eine 88-Jährige Frau auf offener Straße entführt worden sein. Unmittelbar nach der Tat am Dienstag leiteten die Behörden eine internationale Fahndung ein. Nun gab die Polizei Entwarnung. Die Seniorin wurde offenbar gefunden.

Wie mehrere Medien, darunter die österreichische Kronen Zeitung sowie der „Spiegel“ übereinstimmend berichten, soll es sich bei der mutmaßlich entführten Dame um die Mutter des Generaldirektors des Unternehmens Esterházy, Stefan Ottrubay, handeln. Das bestätigte offenbar auch eine Sprecherin des zuständigen Landeskriminalamtes. Die ältere Dame soll sich derzeit bei ihrer Tochter in Kitzbühel aufhalten.

Der Fall wirkt mysteriös: Nach Angaben der Polizei war die betagte Frau am Dienstag in Eisenstadt mit ihrer Pflegerin unterwegs, als neben ihr zwei schwarze Limousinen hielten. Die Pflegerin wurde zur Seite gestoßen, die 88-Jährige anschließend in eines der Fahrzeuge gesetzt, die danach beide mit hoher Geschwindigkeit davonrasten.