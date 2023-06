32-jährige Österreicherin Mutter in U-Haft – hungerndes Kind in Hundebox gesperrt

Eine Frau soll ihren Sohn in Österreich laut Polizei in einer Hundebox eingesperrt und fast zu Tode gequält haben. Die 32-Jährige stehe wegen versuchten Mordes unter Verdacht und befinde sich in Untersuchungshaft, bestätigte ein Sprecher der Polizei des Bundeslandes Niederösterreich. Zuvor hatte die Tageszeitung „Kurier“ über den Fall in der nördlichen Region Waldviertel berichtet.