Diskriminierende Sonderparagraphen erst 2002 aufgehoben Österreich entschädigt strafrechtlich verfolgte Homosexuelle mit 33 Millionen Euro

Mit Zahlungen in Höhe von insgesamt 33 Millionen Euro sollen in Österreich Menschen entschädigt werden, die wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen bis Anfang des Jahrtausends strafrechtlich verfolgt wurden. Schätzungen zufolge seien etwa 11.000 Menschen anspruchsberechtigt, sagte Justizministerin Alma Zadic am Montag bei der Vorstellung des Entschädigungsfonds.