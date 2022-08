Tickende Zeitbombe : Maroder Öltanker vor Jemens Küste kann jederzeit explodieren

Genf Vor der Küste Jemens droht eine Umweltkatastrophe Realität zu werden: Ein maroder Öltanker könnte jederzeit zerbrechen. Die Vereinten Nationen bitten um Spenden für eine Rettungsaktion.

Der marode Öltanker FSO Safer vor der Küste Jemens ist nach Angaben der Vereinten Nationen eine tickende Zeitbombe. „Die FSO Safer zerfällt weiter und könnte jederzeit zerbrechen oder explodieren“, sagte Russell Geekie, Berater des UN-Koordinators im Jemen, am Dienstag per Videolink aus dem Jemen bei einer UN-Pressekonferenz in Genf. „Die unbeständigen Strömungen und starken Winde von Oktober bis Dezember werden das Risiko einer Katastrophe nur noch erhöhen.“ Die Vereinten Nationen erneuerten ihre dringende Bitte um weitere Spenden für eine geplante Rettungsaktion.