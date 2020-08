Zerbrochenes Schiff wird beseitigt : Mauritius sperrt Gebiet der Ölkatastrophe

Johannesburg Mehr als 1000 Tonnen Öl liefen in der Nähe eines Korallenriffs vor Mauritius ins Meer. Tausende Freiwillige hatten geholfen, eine verschmutzte Lagune zu säubern. Nun sperrte die Regierung das Gebiet.

Nach der Ölkatastrophe bei Mauritius haben am Montag die Arbeiten zur Beseitigung des zerbrochenen Schiffs begonnen. Aus der „MV Wakashio“ waren mehr als 1000 Tonnen Öl in das geschützte Küstengebiet des Inselstaats gelaufen.

„Als das Schiff zerbrach, floss weiteres Öl aus, aber es scheint so, dass der meiste Kraftstoff auf der anderen Seite des Korallenriffs und auf hoher See war“, sagte Sunil Dowarkasing, Umweltberater und Ex-Parlamentsabgeordneter. „Mit den Meeresströmungen wissen wir nicht, ob der neue Ausfluss außerhalb der Lagune bleibt oder nicht.“

Die Regierung sperrte die Küste des Ostteils der Insel ab, wo Tausende Freiwillige tagelang geholfen hatten, die durch das Öl verschmutzte Lagune Mahebourg sauber zu machen und den Schaden an den unter Naturschutz stehenden Feuchtgebieten zu verringern. Nun ist es aber nur noch Beamten und Fachkräften gestattet, in dem Küstengebiet und in den Gewässern um das verunglückte Schiff zu arbeiten. Auch Experten aus Frankreich, Japan und von den Vereinten Nationen sind an der Säuberung beteiligt.