Supreme Court weist Fall ab : Oberstes US-Gericht stützt Preußen-Stiftung im Streit um Welfenschatz

Berlin/Washington Im dem Verfahren geht es um 42 Goldreliquien. Die Nachfahren der früheren Besitzer gehen davon aus, dass die Objekte ihren Vorfahren von den Nazis nur scheinbar legal weggenommen wurden.

Der Supreme Court sieht in seiner Entscheidung von Mittwoch keinen Nachweis der Erben, in dem Fall Ansprüche in den USA gegen Deutschland gelten machen zu können. Der Fall wurde an eine untere Instanz zurückgegeben.