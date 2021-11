Vorfall an Schule in Oakland County

Ein Polizeiauto in den USA (Symbolbild). Foto: AFP/GETTY IMAGES

Washington An einer Schule im US-Bundesstaat Michigan hat ein 15-Jähriger drei Mitschüler erschossen und sechs weitere Menschen verletzt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. D

Die Tat ereignete sich an der Oxford High School im nördlich der Stadt Detroit gelegenen Landkreis Oakland County. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. An Schulen in den USA kommt es immer wieder zu Angriffen mit Schusswaffen oder gar zu Massakern mit vielen Toten.