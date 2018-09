Nowitschok-Anschlag auf Sergej Skripal: Britische Polizei identifiziert mutmaßliche Gift-Attentäter

London Die britische Polizei hat zwei Verdächtige im Fall des Attentats auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Skripal benannt. Es soll sich demnach um die Russen Alexander Petrow and Ruslan Boschirow handeln.

Die britische Polizei hat zwei Verdächtige im Fall des Attentats auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia benannt. Es soll sich demnach um die Russen Alexander Petrow und Ruslan Boschirow handeln. Beiden wird versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und der Besitz von chemischen Waffen vorgeworfen, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Großbritannien beantragte einen europäischen Haftbefehl.

Später kam ein britisches Paar aus dem nahen Amesbury versehentlich mit dem Nervengift in Kontakt. Der Mann hatte ein Fläschchen gefunden, das er nach eigenen Angaben irrtümlich für einen Parfümflakon hielt und seiner Freundin schenkte. Sie soll sich mit der Flüssigkeit eingerieben haben - die dreifache Mutter starb acht Tage nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert worden war .

Das Gift sei in beiden Fällen identisch. Das bestätigten Untersuchungen der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW), teilte das Außenministerium am Dienstagabend in London mit. Die britische Regierung warf Russland erneut vor, Drahtzieher des Anschlags zu sein. Infolge der Krise wiesen Großbritannien, die USA und verbündete Staaten - auch Deutschland - mehr als 140 russische Diplomaten aus. Der Kreml reagierte mit ähnlichen Maßnahmen und weist die britischen Vorwürfe entschieden zurück.