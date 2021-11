Mehrere Vermisste nach Erdrutsch : Notstand nach schweren Überschwemmungen in Kanada

Vancouver Tagelange Regenfälle haben im kanadischen British Columbia Teile des Straßennetzes lahmgelegt. Erste Medien berichten von Panikkäufen in Supermärkten, eine Frau kam bei einem Erdrutsch ums Leben.

Im kanadischen British Columbia gilt nach tagelangen Regenfällen nun der Notstand. Mehr als 17.000 Bewohner der westlichen Provinz mussten wegen heftiger Überschwemmungen bereits ihre Häuser verlassen, wie die Regierung am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Weitere Evakuierungen könnten folgen. Schwere Regenfälle waren am Wochenende bis in den Montag hinein in der Provinz niedergegangen. Eine Frau kam bei einem Erdrutsch ums Leben. Mehrere Menschen werden noch vermisst.