Ausstellung zum Wiederaufbau Kathedrale Notre Dame soll im Dezember 2024 wiedereröffnet werden

Georgelin sagte, täglich arbeiteten etwa 1000 Menschen in Paris und an anderen Orten in Frankreich am Wiederaufbau der Kathedrale. Der zuständige Direktor der Regierungsbehörde hinter dem Wiederaufbau, Philippe Jost, kündigte an, dass das Endergebnis zur ursprünglichen Architektur passen werde. Das werde unter anderem deshalb so sein, weil Baumaterial und -Methoden wie im Mittelalter verwendet würden.