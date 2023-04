Restaurierte Fenster aus Köln Notre-Dame von Paris erstrahlt in buntem Licht

Dass die Kölner Dombauhütte an der Restaurierung beteiligt ist, geht auf die Initiative des früheren nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) zurück. Er setzte sich dafür ein, dass die deutschen Spenden in Höhe einer halben Million Euro nach dem Brand von Notre-Dame in ein vorzeigbares Projekt fließen sollten.