Nach Großbrand in Notre-Dame : Regierung rechnet mit einer Milliarde Euro Spenden für Wiederaufbau

Paris Fast 900 Millionen Euro wurden bereits für den Wiederaufbau gespendet. Die Regierung rechnet noch heute mit einer Milliarde Euro. Die Kathedrale bleibt fünf bis sechs Jahre geschlossen. Macron rief für den Spitzturm einen internationalen Architektenwettbewerb aus.

Für die Wiederherstellung der Kathedrale Notre-Dame in Paris haben Normalbürger und einflussreiche Unternehmen am Tag nach dem Brand fast 900 Millionen Euro gespendet. „Ich denke, wir werden heute noch die Milliardengrenze überschreiten“, sagte Stéphane Bern, der im Auftrag von Staatschef Emmanuel Macron für die Renovierung historischer Baudenkmäler in Frankreich zuständig ist, am Mittwoch dem Sender RMC. Für den Wiederaufbau wird die Kathedrale nach Angaben ihrer Leitung für fünf bis sechs Jahre geschlossen sein.