Dach abgebrannt : Notre-Dame soll einen „großen Regenschirm“ bekommen

Paris Das Dach der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist beim Feuer in der Nacht von Montag zu Dienstag größtenteils abgebrannt. Der Innenraum ist deshalb nicht mehr vor Wasser geschützt. Abhilfe schaffen soll nun ein „großer Regenschirm“.

Das Dach der weltberühmten Kathedrale war bei dem Brand am Montagabend in großen Teilen zerstört worden. Für kommende Woche ist in Paris Regen vorhergesagt. Bereits das Löschwasser hatte in der Kathedrale großen Schaden angerichtet. Regen könnte das Gebäude weiter beschädigen.