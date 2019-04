Wahrzeichen von Paris : Brand in Notre-Dame teilweise gelöscht und "unter Kontrolle"

Foto: AP/Francois Mori 28 Bilder Flammen schlagen aus der Kathedrale Notre-Dame in Paris.

Paris In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagabend ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Das Dach des Chors stürzte ein, die Glockentürme blieben jedoch verschont. Erst nach mehr als acht Stunden war der Brand laut Feuerwehr „unter Kontrolle“.

Der Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist nach Angaben der Feuerwehr "vollkommen unter Kontrolle" und "teilweise gelöscht". Es gebe aber noch einige Brandherde, die gelöscht werden müssten, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht auf Dienstag.

Dramatique incendie qui ravage actuellement Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/60y0puGK9d — Tom MASSON (@MassonTom1) 15. April 2019

Über dem Wahrzeichen von Paris war am frühen Abend eine riesige Rauchsäule zu sehen. Der Dachstuhl über dem Kirchenschiff stand in Flammen und stürzte schließlich ein. Auch der kleine Vierlingsturm fiel in sich zusammen. Ein Sprecher der Kathedrale sagte, dass vom Dachstuhl nichts übrig bliebe.

Foto: AFP/FRANCOIS GUILLOT Infos Notre Dame steht in Flammen - Bilder aus dem Netz.

Die beiden Haupttürme scheinen jedoch entgegen erster Meldungen von Schäden durch die Flammen verschont geblieben zu sein. Die „Struktur“ der Pariser Kathedrale Notre-Dame sei nach Angaben der Feuerwehr "gerettet", hieß es gegen 23 Uhr. Die gotische Kirche könne "in ihrer Gesamtheit erhalten" werden, sagte der Leiter der Einsatzkräfte, Jean-Claude Gallet.

Wenige Zeit später wurde außerdem bekannt, dass eine der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche gerettet wurde: die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll. Das sagte Patrick Chauvet, Direktor der Kathedrale am späten Montagabend vor Journalisten. Die Krone gilt als eine der wertvollsten Reliquien, die in der Kathedrale aufbewahrt werden, wie es auf der Webseite von Notre-Dame heißt. Die Flammen hätten den Kirchenschatz nicht erreicht.

„Das Schlimmste wurde verhindert“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron mit Blick auf die Löscharbeiten und die durch das Feuer zeitweise bedrohten beiden Haupttürme. Er lobte den „Mut“ und die „Professionalität“ der Feuerwehrleute.

Die Polizei hatte zuvor erklärt, dass ihr keine Berichte über Todesopfer vorliegen. Auch Hinweise auf einen möglichen Terrorakt liegen bislang nicht vor. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Feuerwehr könnte der Brand mit den Renovierungsarbeiten zusammenhängen. Er sei auf dem Dachboden der Kathedrale ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden. Der Fernsehsender France 2 berichtete, die Polizei gehe von einem Unglück aus. Weite Teile der Kirche sind eingerüstet. Bronzeplastiken waren erst vergangene Woche aus dem Gebäude geschafft worden.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach auf Twitter von einem „fürchterlichen Brand“ und einer "schrecklichen Prüfung" für die Stadt, die seit 2015 eine Serie islamistischer Anschläge erlebt hat. Sie rief die Menschen über Twitter auf, die Sicherheitsabsperrungen zu respektieren.

Rund um das brennende Gebäude kam es immer wieder zu kurzen Szenen der Panik, als Passanten versuchten, glühenden Projektilen auszuweichen, die von oben auf die anliegenden Straßen herabregneten. Die Behörden riefen dazu auf, einen Sicherheitsabstand zum Brandort einzuhalten. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits das gesamte Dachgebälk der Kathedrale in Flammen. Ein Dachreiter über dem Mittelschiff verwandelte sich in eine gigantische Fackel und stürzte später in sich zusammen. Die über der Stadt stechende schwarze Rauchsäule war kilometerweit sichtbar. Die Martinshörner der zum Brandort fahrenden Feuerwehrfahrzeuge waren überall in Paris zu hören.

Photo prise depuis un drone, au-dessus de #NotreDame, et retransmise au QG provisoire des pompiers, au pied de la cathédrale.



Notre direct : https://t.co/XqGPHJSjkM pic.twitter.com/3OCiKOP3u0 — La Croix (@LaCroix) April 15, 2019

Auch außerhalb von Frankreich löste der Brand Entsetzen aus. „Notre-Dame von Paris ist Notre-Dame von ganz Europa“, schrieb EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter. „Wir sind heute alle bei Paris.“ Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert schrieb auf Twitter: „Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden Notre-Dame zu sehen.“ Er fügte hinzu: „Notre-Dame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden.“ Mehr Reaktionen aus dem Ausland haben wir hier gesammelt.

Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Ile de la Cité. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Mehr zur Geschichte des Gebäudes lesen Sie hier.

Viele Meter lang stehen die Touristen täglich vor dem Gebäude Schlange. Seit den islamistischen Terroranschlägen, die Frankreich in den vergangenen Jahren heimgesucht hatten, wird die Kathedrale von Soldaten bewacht.

Der französische Präsident Macron hat umgehend den Wiederaufbau der Kathedrale versprochen. Er wolle um internationale Hilfe bitten, sagte Macron in der Nacht auf Dienstag. Eine nationale Spendenaktion solle am Dienstag gestartet werden. Die Kathedrale war gerade erst für elf Millionen Euro mit öffentlichen Geldern saniert worden.

Kurz danach gab die französische Milliardärsfamilie Pinault bekannt, dass sie 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau von Notre-Dame spenden wolle. Das kündigte François-Henri Pinault an, der Chef des Luxusmodekonzerns Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga). Er und sein Vater François Pinault hätten beschlossen, 100 Millionen Euro aus der Familien-Finanzholding Artemis für den Wiederaufbau der weltberühmten Kathedrale bereitzustellen.

Macron hatte wegen des Brands eine wichtige Fernsehansprache verschoben und sich selbst kurz vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Wann er die Ansprache zu den Ergebnissen einer monatelangen Bürgerdebatte nun halten will, blieb zunächst offen. Macron hatte die „Nationale Debatte“ im Januar als Reaktion auf die Proteste der „Gelbwesten“ gestartet - nun wollte er Zugeständnisse präsentieren.

