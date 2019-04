Nach Großbrand : Demonstrationsverbot für „Gelbwesten“ vor Notre-Dame

Paris Die Pariser Polizei hat ein Demonstrationsverbot für die Seine-Insel Île de la Cité verhängt - auf ihr steht die Kathedrale Notre-Dame, in der es gebrannt hatte. Das Verbot gilt auch für das angrenzende linke Seine-Ufer. Betroffen davon sind die „Gelbwesten“.

Aus „Sicherheitsgründen“ und zum Schutz der beschädigten Kirche dürften innerhalb der Sicherheitsabsperrungen keine Demonstrationen stattfinden, erklärte die Polizei. Notre-Dame war in der Nacht zu Dienstag durch einen Großbrand, ausgelöst wohl durch einen Kurzschluss, schwer beschädigt worden . Wie in den Vorwochen sind am Samstag auch Demonstrationen auf dem Boulevard Champs-Elysées und am Elysée-Palast, dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron, verboten.

Die Umfragewerte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sind seit dem verheerenden Brand in Notre-Dame leicht gestiegen. Macron kommt in einer am Freitag veröffentlichten Online-Umfrage des Instituts BVA auf eine Zustimmung von 32 Prozent. Er erreichte damit den Stand von September 2018, vor der Krise rund um die „Gelbwesten“-Bewegung. 67 Prozent und damit drei Prozent weniger als vor einem Monat gaben in der Umfrage an, mit seiner Arbeit nicht zufrieden zu sein.