Herausgebrochenes Rumpfteil Passagiere von Pannen-Boeing könnten Opfer eines möglichen „Verbrechens“ sein

Mehr als zwei Monate nach der Notlandung einer 737 MAX von Boeing wegen eines herausgebrochenen Rumpfteils hat die in dem Fall ermittelnde US-Bundespolizei FBI Medienberichten zufolge den Passagieren mitgeteilt, dass sie womöglich Opfer eines Verbrechens geworden seien. „Ich wende mich an Sie, weil wir Sie als mögliches Opfer eines Verbrechens identifiziert haben“, heißt es laut einem Bericht der „Seattle Times“ vom Freitag in dem von der Zeitung eingesehenen Schreiben des FBI an die Passagiere.