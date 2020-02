Notlandung in Toronto : Flugzeug von Air Canada verliert Reifen beim Start

Toronto Trotz eines fehlenden Reifens ist eine Maschine der Fluggesellschaft Air Canada sicher in Toronto gelandet. Das Flugzeug war mit 120 Passagieren und 5 Besatzungsmitgliedern besetzt gewesen.

Die Maschine hatte während des Starts am New Yorker Flughafen LaGuardia „ein Problem mit einem seiner sechs Reifen“ gehabt. Es habe bei der Notlandung am Toronto Pearson International Airport keine Verletzten an Bord des Airbus gegeben, teilte Air Canada mit. Weitere Details gab es zunächst nicht. Das Fahrwerk einer Maschine des Typs A319 besteht in der Regel aus je zwei großen Reifen hinten rechts und links sowie zwei weiteren, kleineren Reifen vorne. Einer der Reifen rechts hinten fehlte bei der Landung.