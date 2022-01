Keine Spur von Reue : Norwegischer Massenmörder Breivik will vorzeitig aus der Haft

Norwegischer Massenmörder Breivik will vorzeitig aus der Haft

Der geständige Massenmörder Anders Behring Breivik verlässt den Gerichtssaal nach dem Prozess in Oslo, Norwegen. (Archivfoto) Foto: AP/Frank Augstein

Stavanger Der Terrorist Anders Breivik stellt nach eigener Einschätzung keine Gefahr mehr dar. Es gilt als unwahrscheinlich, dass das Gericht ihn auf freien Fuß setzt. Von Reue fehlt nach wie vor jede Spur.

Nach zehn Jahren Haft hofft der norwegische Terrorist und Massenmörder Anders Behring Breivik vor Gericht auf Milde. Breivik wollte am Dienstag eine vorzeitige Entlassung aus der Haft beantragen und führt an, er stelle für die Gesellschaft keine Gefahr mehr dar. Der 42-Jährige zeigte bisher keine Reue für die Ermordung von 77 Menschen in Oslo und auf der Insel Utøya, für die er zu 21 Jahren Haft verurteilt wurde.