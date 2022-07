Trotz gesundheitlicher Probleme : Norwegens König Harald tritt mit 85 Jahren bei Segel-WM an

König Harald V. von Norwegen (l.) bei der Segel-Weltmeisterschaft 2018 in der Acht-Meter-Klasse auf seiner Yacht „Sira“ auf dem Bodensee. Foto: dpa/Marijan Murat

Oslo Obwohl ihm seine Gesundheit in letzter Zeit immer wieder zu schaffen macht, nimmt Harald V. Ende Juli an der Segel-Weltmeisterschaft in der Schweiz teil. Er sei in guter Form, heißt es, und trainiere regelmäßig mit der Crew.

Der norwegische König Harald V. (85) will trotz seines hohen Alters Ende Juli an der Segel-Weltmeisterschaft in der Schweiz teilnehmen. Er stehe als Skipper auf dem Boot „Sira“ gemeinsam mit weiteren sechs Personen auf der Teilnehmerliste der WM der Acht-Meter-Klasse, bestätigte ein Sprecher des norwegischen Königshauses am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Der König sei in guter Form. „Er trainiert gemeinsam mit der Crew“, sagte der Sprecher.

Harald V. ist ein passionierter Segler und trat nach Angaben des Königshauses mit zehn Jahren zum ersten Mal bei einem Segel-Wettkampf an. Zuletzt hatte dem norwegischen Monarchen aber immer wieder die Gesundheit zu schaffen gemacht. Vor eineinhalb Jahren musste er etwa am Bein operiert werden.

(bora/dpa)