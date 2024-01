Erste Auswirkungen bereits spürbar Norwegen rüstet sich für schwersten Sturm in 30 Jahren

Bis Mittwochmittag gab es vereinzelte Berichte über eingestellten Fährverkehr zwischen norwegischen Inseln, Schulschließungen, gesperrte Straßen, Tunnel und Brücken. Der Sturm, der von norwegischen Meteorologen „Ingunn“ getauft wurde, sollte am Mittwoch im Zentrum des Landes eintreffen und am Donnerstag in nördliche Richtung weiterziehen. Betroffen sein sollte dasselbe Gebiet, das im Jahr 1992 vom Neujahrshurrikan, einem der schwersten Stürme in der Geschichte des Landes, getroffen wurde, wie die Zeitung „VG“ berichtete.