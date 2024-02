Erste Auswirkungen bereits spürbar Norwegen erlebt schwersten Sturm seit 30 Jahren

Der stärkste Sturm in Norwegen seit mehr als drei Jahrzehnten hat Gebäudeschäden und Stromausfälle verursacht. Der Sturm „Ingunn“ traf am Mittwochnachmittag in der Mitte Norwegens auf Land und bewegte sich am Donnerstag nach Norden. Er sorgte für hurrikanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern pro Stunde. Nahe einer Kleinstadt nordöstlich von Bergen wurde ein Bus mit 14 Passagieren von der Straße gefegt. Nach Polizeiangaben gab es dabei keine Berichte über Verletzte.