Im Meer treibend Mutmaßlicher Spionagewal Hvaldimir tot in Norwegen entdeckt

Im Laufe der Jahre wurde der Beluga in mehreren norwegischen Küstenstädten gesehen. Schnell wurde klar, dass er an Menschen gewöhnt und sehr verspielt war. Die Organisation Marine Mind berichtet auf ihrer Website, dass Hvaldimir sehr an Menschen interessiert gewesen sei und auf Handzeichen reagiert habe. Vermutlich sei er in Russland in Gefangenschaft gehalten worden und von dort in norwegische Gewässer gelangt. Norwegische Medien spekulierten, ob Hvaldimir in Russland für Therapien eingesetzt worden sein könnte.