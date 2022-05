Angreifer festgenommen : Mindestens drei Menschen bei Messerangriff in Norwegen verletzt

Kopenhagen Ein Mann soll am Freitagmorgen in Norwegen mehrere Menschen mit einem Messer teils schwer verletzt haben. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen, zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz.

Bei einem Messerangriff sind am Freitagmorgen in einer norwegischen Kleinstadt mindestens drei Menschen verletzt worden. Eines der Opfer habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Der Angreifer sei festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich in Nore, im Numedal-Tal in der Nähe der Hauptstadt Oslo. Der norwegische Fernsehsender TV2 berichtete, mehrere Krankenwagen und Rettungsflugzeuge sowie zahlreiche Polizeifahrzeuge seien im Einsatz.