Nach Unfall Mann bei Geiselnahme in Norwegen von Polizei erschossen

Ein Mann ist bei einer Geiselnahme in Norwegen von der Polizei erschossen worden. Er war nach Polizeiangaben am späten Sonntagabend in der südwestnorwegischen Gemeinde Randaberg zunächst in einen Verkehrsunfall mit einem weiteren Auto verwickelt gewesen, in dem sich eine Familie mit zwei Kindern befunden hatte. Er sei vom Unfallort geflohen und bewaffnet gewesen, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Kurz darauf habe er sich Zutritt zu einem anderen Auto verschafft und dessen Fahrer oder Fahrerin als Geisel genommen.