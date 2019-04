Fischer finden Zaumzeug an Tier : Ist dieser Wal ein russischer Spion?

Fischer finden Zaumzeug an Tier

Oslo Fischer aus Norwegen haben einem Wal womöglich das Leben gerettet. Vor der Küste im Norden des Landes hatte das weiße Tier mehrere Tage lang die Nähe ihres Bootes gesucht. Bei näherem Hinsehen sahen die Männer, dass der Wal Riemen umgebunden hatte.

Walforscher vermuten, dass sich das Säugetier aus russischer Gefangenschaft befreit hat. Audun Rikardsen von der Arktischen Universität in Tromsø sagte der norwegischen Zeitung „Verdens Gang“, seine russischen Kollegen glaubten, der Wal sei von der russischen Marine gefangen gehalten worden. An der Innenseite der Riemen befand sich der Aufdruck: Equipment of St. Petersburg (Ausrüstung aus St. Petersburg). Außerdem war dort eine Kamera befestigt.